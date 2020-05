Gli Slo a colloquio per parlare del calcio senza tifosi che verrà

La Spezia - Ci sarà una lunga fase di passaggio in cui i tifosi non potranno accedere allo stadio. Una fase da inventare, da governare in qualche modo, da sperimentare sicuramente. Il post pandemia del calcio è già un'immagine: quella degli stadi vuoti che accompagneranno il ritorno al gioco per mesi, che sia da giugno o dal prossimo autunno. Ne hanno già iniziato a parlare gli Slo della serie B, che negli scorsi giorni hanno tenuto un riunione informale per confrontarsi e parlare. C'era anche Luca Maggiani per lo Spezia, collegato con i colleghi di Cosenza, Crotone, Livorno, Entella, Cittadella, Venezia, Ascoli, Perugia, Benevento e Frosinone. "L'evento partita rimarrà e credo che noi supporter liaison officer potremmo essere un ingranaggio importante della sua gestione - le considerazioni dell'ex arbitro internazionale -. Per qualche tempo sarà un calcio diverso, certamente non paragonabile all'atmosfera di uno stadio festante. Un passaggio necessario, difficilmente evitabile. E' bene iniziare a pensarci il prima possibile. Come Spezia in verità, insieme alla questura, ci avevamo già ragionato in vista del ritorno in campo contro il Pisa del 4 aprile, poi posticipato. Penso che la figura dello Slo possa venire davvero valorizzata in questa nuova fase e magari trovare una cornice d'azione finalmente chiara anche in quelle società che fino ad oggi non hanno puntato pienamente sulle sue competenze".