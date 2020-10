Gli Aquilottini impattano per 1-1 contro il Frosinone

La Spezia - Termina in parità il recupero della prima giornata del Campionato Primavera 2. All’Intels Training Center ‘Ferdeghini’ Spezia e Frosinone si spartiscono la posta in palio. Inizio di marca aquilotta. Gaddini scatta bene sulla fascia sinistra e calcia da posizione defilata, sulla respinta di Trovato, Gaeta calcia sul fondo. Al 23’ arriva il vantaggio dei bianchi. Calcio di punizione battuto da Gabelli, la palla colpisce il palo e Masi è il più veloce di tutti a ribadire in rete. Il Frosinone prova la timida reazione con un calcio di punizione di Vitalucci che termina alto.



Ripresa che si apre con l’episodio che riequilibra il match. Morelli è steso in area di rigore e per il signor Frascaro non ci sono dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri Vitalucci non sbaglia. Il Frosinone prova ad approfittare del calo di tensione dello Spezia e alza il baricentro. Al 62’ Vitalucci entra in area di rigore e calcia, palla di poco a lato. Alla mezz’ora grande partenza di Coccia, che serve in corsa Selvini, ottima l’uscita di Pucci. Lo Spezia nel finale ha la grande occasione, ma il tiro - cross di Daniello è bloccato da Trovato. Primo punto in campionato per gli aquilotti, che sabato saranno di scena in casa contro Virtus Entella.