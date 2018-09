Gli Allievi dell'Atletica Spezia Duferco alle finali di Livorno

La Spezia - Anche nel 2018, Atletica Spezia Duferco in finale con le due squadre categoria Allievi. Un traguardo ormai consolidato negli anni, che vede le due squadre impegnate sabato e domenica prossimi a Livorno. Dopo la fase regionale, terminata in 32esima posizione a livello nazionale con entrambe le squadre, si arriva a questo ultimo atto, dopo una stagione durissima, partendo dalla quarta posizione nei maschi e terza posizione nelle femmine nella griglia di partenza. Obiettivo quello di migliorare questa situazione a Livorno, pur riconoscendo che sarebbe già grande risultato riuscire a conservare questa posizione.



Le squadre si schiereranno con Andrea La Mantia e Valeria Cozzani (100 metri), Andrea La Mantia e Rebecca Sommovigo (200 metri), Alessandro La Mantia e Rebecca Sommovigo (400 metri), Alessandro La Mantia e Sara Pettirosso (800 metri), Lorenzo Scapazzoni e Licia Domenichini (1500 metri), Roman Vanelli e Licia Domenichini (3000 metri), Ginevra Tanzi (2000 siepi), Matilde Brozzo (100 ostacoli), Marco Andreoli (110 ostacoli), Marco Andreoli e Carlotta Bartoli (400 ostacoli). E poi Matteo Gorgoglione e Irene Ricci (salto in alto), Michele Maggioni e Matilde Brozzo (salto in lungo), Pietro Barberotti e Chiara Bacci (salto triplo), Francesco Valentini e Alice Antoniotti (lancio del peso), Lorenzo Seghieri e Simona Miggiano (lancio del disco), Francesco Valentini (giavellotto), Martello, Leonardo Linari e Alice Antoniotti (lancio del martello).



Le staffette: Nicola Petronio, Alberto Maggetti, Michele Maggioni e Lorenzo Seghieri (4x100 maschile), Chiara Bacci, Matilde Brozzo, Valeria Cozzani e Sara Zangani (4x100 femminile), Alberto Maggetti, Andrea La Mantia, Marco Andreoli e Alessandro La Mantia (4x400 maschile), Carlotta Bartoli, Sarà Pettirosso, Rebecca Sommovigo e Ginevra Tanzi (4x400 femminile). Le squadre godranno, sul campo, dell'assistenza di tutti gli allenatori della società e di un folto gruppo di famigliari e amici, sempre presenti per manifestare passione e affetto.