Giuseppe Caso, l'ex Canaletto segna il primo gol da professionista

La Spezia - Si festeggia anche alla Spezia per il primo gol da professionista di Giuseppe Caso. Napoletano di nascita e spezzino d'adozione, l'attaccante di proprietà della Fiorentina è andato in rete in Pro Vercelli-Cuneo nello scorso turno di serie C portando la formazione di Cristiano Scazzola a un successo clamoroso sul campo di una delle favorite al salto di categoria. Caso, classe 1998, al primo anno in prestito tra i "grandi", è cresciuto calcisticamente nel Canaletto prima di passarea alla formazione toscana nel 2015. A segnalarlo alla viola sarebbe stato Bernardeschi senior, padre del calciatore della Juventus.