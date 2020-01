Giulio Maggiore può toccare le 100 in maglia bianca a Crotone

La Spezia - Cento presenze con la maglia dello Spezia e 21 anni. Tante ne raggiungerà Giulio Maggiore a breve, forse già domenica prossima a Crotone. Alla quarta stagione in prima squadra, il centrocampista non si è ancora sbloccato in fatto di gol ma ha già battuto il suo record di assist, ben quattro. Esordio il 29 settembre del 2016 in Trapani-Spezia con Mimmo Di Carlo in panchina; primo gol a Vercelli l'11 febbraio del 2017. Per lui anche una doppietta a Palermo lo scorso maggio. Poche settimane fa era toccato ad un altro spezzino, Luca Vignali, tagliare lo stesso traguardo.