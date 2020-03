Giulio Maggiore pronto a spegnere 100 candeline in serie B

La Spezia - Cento presenze in serie B a 21 anni. Giulio Maggiore è ad un passo da un traguardo che pochi possono vantare alla sua giovane età. Giocatore simbolo della rinascita aquilotta targata Social Sport insieme a Vignali e un manipolo di altri coetanei, il nazionale under 21 potrà festeggiare il traguardo già al "Menti" di Castellammare di Stabia o, più facilmente, in casa contro l'Empoli. Esordio cadetto il 20 settembre del 2016 a 18 anni e sei mesi con Mimmo Di Carlo, è stato poi allenato da Fabio Gallo (che già lo allevò nelle giovanili), Pasquale Marino e Vincenzo Italiano. Per lui presenze con la maglia azzurra in U18, U19, U20 e U21.