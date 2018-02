Giulio Maggiore nella top 50 dei giovani europei più promettenti

Con lo Spezia si parla di rinnovo del contratto per lui e per Vignali.

La Spezia - Arriva un nuovo riconoscimento per Giulio Maggiore. Lo spezzino è stato inserito dall'azienda svizzera CIES Football Observatory all'interno della top 50 dei prospetti più promettenti tra gli under 20 in Europa. Una classifica basata sul minutaggio accumulato nelle ultime due stagioni e parametrato a seconda della difficoltà del campionato di riferimento e dei risultati ottenuti dalla propria squadra. Il centrocampista aquilotto ne esce con un ottimo 31esimo posto.



A ogni calciatore è inoltre assegnato un giudizio. Quelli che hanno guadagnato cinque stelle sono gli atleti per cui CIES prevede una carriera tutta all'interno dei migliori club continentali. In vetta c'è l'italiano Gianluigi Donnarumma del Milan, seguito da Lafonte del Tolosa, Mbappè del Monaco, Pulisic del Borussia Dortmund e un'altra decina di giovani che hanno già accumulato grande esperienza nei propri campionati di riferimento e nelle competizioni europee. Quattro stelle sono destinate a quegli elementi che anno "concrete possibilità" di svolgere una carriera ai massimi livelli: ci sono tra gli altri Kluivert dell'Ajax, Locatelli del Milan (13esimo) e Retsos del Leverkusen, costato 22 milioni di euro in estate.



Maggiore si guadagna tre stelle, tra coloro che sono "in posizione favorevole" per svolgere una carriera nei migliori campionati europei. E' uno dei quattro italiani e uno dei due talenti della serie B italiana; l'altro è Marco Varnier del Cittadella che si piazza al 40esimo posto. Proprio in questi giorni lo Spezia e Maggiore parlano di rinnovo di contratto. Lui e il compagno Luca Vignali, entrambi seguiti dai procuratori Martinelli-Coti, andranno in scadenza nel 2019 e il club ha intenzione di arrivare ad allungare l'accordo prima della fine del campionato.