Giulio Maggiore in under 21, è la prima volta per un prodotto del vivaio

Grande soddisfazione in casa Spezia per un ragazzo nato e cresciuto in riva al Golfo. Ma anche un altro spezzino, Ranieri, è nella lista del nuovo tecnico Nicolato.

La Spezia - Prime convocazioni per Paolo Nicolato, il tecnico che quest’estate ha preso il posto di Luigi Di Biagio alla guida della Nazionale Under 21. Si riparte dopo l’Europeo casalingo con un gruppo rinnovato di 25 azzurrini, che venerdì 6 settembre (ore 18.30) allo stadio ‘Angelo Massimino’ di Catania affronteranno la Moldavia per poi esordire martedì 10 settembre (ore 18.30) a Castel di Sangro nelle qualificazioni a Euro 2021. Lo Spezia può essere orgoglioso, questa sera più che mai visto che fra i dodici calciatori alla loro prima chiamata con la seconda nazionale italiana c'è Giulio Maggiore: che non solo è spezzino di nascita ma è anche cresciuto nel settore giovanile, prima di diventare una certezza del centrocampo della prima squadra, da tre stagioni. Con lui un altro spezzino, il viola Ranieri, che radiomercato ha associato proprio agli aquilotti in questa lunga estate di calciomercato. Con i due spezzini gli altri nuovi sono il portiere Carnesecchi, i difensori Bellanova, Bettella, Del Prato, Gabbia, Ranieri, Sala e Tripaldelli e i centrocampisti Carraro, Frattesi e Zanellato. L’unico reparto privo di volti nuovi è quello offensivo, con le conferme di Kean, Pinamonti, Scamacca, Sottil e Tumminello. C'è anche Niccolò Zaniolo, nato a Massa soltanto per l'anagrafe, ma cresciuto alla Spezia: per lui un passo indietro dopo l'esordio con la nazionale maggiore. La Nazionale, che come nuovo capo delegazione avrà Massimo Paganin, si radunerà nella tarda serata di domenica 1° settembre a Fiumicino e la mattina seguente partirà alla volta di Catania.



L’elenco dei convocati



Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Piacenza), Alessandro Plizzari (Livorno);



Difensori: Claud Adjapong (Verona), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Bordeaux), Davide Bettella (Pescara), Enrico Del Prato (Livorno), Matteo Gabbia (Milan), Riccardo Marchizza (Spezia), Luca Ranieri (Fiorentina), Marco Sala (Virtus Entella), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo);



Centrocampisti: Marco Carraro (Perugia), Davide Frattesi (Empoli), Manuel Locatelli (Sassuolo), Giulio Maggiore (Spezia), Sandro Tonali (Brescia), Niccolò Zanellato (Crotone), Nicolò Zaniolo (Roma);



Attaccanti: Moise Kean (Everton), Andrea Pinamonti (Genoa), Gianluca Scamacca (Ascoli), Riccardo Sottil (Fiorentina), Marco Tumminello (Pescara).



Staff – Allenatore: Paolo Nicolato; Capo delegazione: Massimo Paganin; Dirigente accompagnatore: Vincenzo Marinelli; Coordinatore delle nazionali giovanili: Maurizio Viscidi; Assistente allenatore: Mirco Gasparetto; Segretario: Manfredi Martino; Preparatore atletico: Vincenzo Pincolini; Preparatore dei portieri: Gianmatteo Mareggini; Match analyst: Francesco Bordin; Medici: Angelo De Carli e Vincenzo Santoriello; Fisiologo: Cristian Osgnach; Fisioterapisti: Emiliano Bozzetti e Nicola Sanna.



Il programma

Domenica 1° settembre

Entro le 23 – Raduno a Fiumicino



Lunedì 2 settembre

Ore 9 – Volo Roma Fiumicino-Catania e trasferimento presso il C.S. Torre del Grifo - Mascalucia

Ore 17 - Allenamento presso il C.S. Torre del Grifo (aperto alla stampa). A seguire conferenza stampa (tecnico) presso il C.S. Torre del Grifo



Martedì 3 settembre

Ore 10 - Allenamento presso il C.S. Torre del Grifo (chiuso)

Ore 13.15 - Incontro stampa (un giocatore) presso il C.S. Torre del Grifo

Ore 17 - Allenamento presso il C.S. Torre del Grifo (aperto alla stampa i primi 15 minuti)



Mercoledì 4 settembre

Ore 10 - Allenamento presso il C.S. Torre del Grifo (chiuso)

Ore 13.15 - Incontro stampa (un giocatore) presso C.S. Torre del Grifo

Ore 17 - Allenamento presso il C.S. Torre del Grifo (aperto alla stampa i primi 15 minuti)



Giovedì 5 settembre

Ore 10 - Allenamento presso il C.S. Torre del Grifo (aperto primi 15 minuti)

Ore 13.30 - Conferenza stampa (tecnico) presso C.S. Torre del Grifo



Venerdì 6 settembre

Ore 10.30 - Allenamento (chiuso)

Ore 18.30 - Gara ITALIA-MOLDAVIA presso lo Stadio “Angelo Massimino” di Catania. A seguire conferenza stampa



Sabato 7 settembre

Ore 9 - Volo Catania-Roma Fiumicino e trasferimento presso lo Sport Village Hotel & Spa -Castel di Sangro AQ

Ore 13.15 - Incontro stampa (un giocatore) presso lo Sport Village Hotel & Spa

Ore 17 - Allenamento presso antistadio ““Teofilo Patini” (aperto alla stampa)



Domenica 8 settembre

Ore 10 - Allenamento presso antistadio ““Teofilo Patini” (chiuso)

Ore 17 - Allenamento presso antistadio ““Teofilo Patini” (aperto alla stampa i primi 15 minuti)



Lunedì 9 settembre

Ore 16.45 - Conferenza stampa (tecnico) presso lo Stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro

Ore 17.30 - Allenamento allo stadio (aperto i primi 15 minuti)



Martedì 10 settembre

Ore 18.30 - Gara ITALIA-LUSSEMBURGO presso lo Stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro. A seguire conferenza stampa post gara e scioglimento delegazione.



N.b. Gli orari degli allenamenti e delle conferenze stampa possono essere soggetti a variazioni