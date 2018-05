Giulio Maggiore il primo caso del mercato estivo

Il tavolo del rinnovo si è arenato da metà marzo mentre il centrocampista entra nell'ultimo anno di contratto. La storia allo Spezia del "gioiello della corona" è ad un bivio.

La Spezia - L'ultimo tavolo di trattativa risale a due mesi e mezzo fa. Era circa metà marzo, parti sedute per parlare del prolungamento del contratto di Giulio Maggiore, ventenne centrocampista dello Spezia, più promettente e più utilizzato prodotto del settore giovanile. Il "diplomato", che scelse di salire sul bus della maturità scientifica al Pacinotti invece di andare a giocarsi il mondiale under 20 con la maglia azzurra, nessuna colonna sonora di Simon & Garfunkel ma la penna in mano per la prefazione alla "Giovane Italia" di cui è diventato testimonial.



Non ne uscì alcun accordo, anzi. Tra le richieste dell'entourage del giocatore, i procuratori Daniele Martinelli e Luca Coti, e il club una distanza netta che da allora non si è mai colmata. Il contratto dello spezzino scade a giugno 2019 e per adesso riporta, alla voce stipendio base, le cifre di un elemento appena uscito dalla primavera. Ma ingaggio che diventa comunque piuttosto corposo con i bonus che Maggiore è stato in grado di accumulare grazie alla sua bravura e alla fiducia che gli è stata dimostrata dalla società. Solo questa stagione sono 30 le presenze con tre gol. Presenze vere, quasi tutte da titolare, che testimoniano il coraggio della società nel proporlo. Su 2.070 minuti totali vuol dire che in media la mezzala è rimasta in campo per 70 minuti alla volta. A 20 anni e due mesi quasi nessuno ha 56 presenze in cadetteria, più altre dieci nelle nazionali giovanili nell'ultima stagione e mezza.



Il discorso è chiaramente economico, come non può che configurarsi per un professionista, ma passa anche attraverso quello tecnico. Maggiore punta a uno stipendio da giocatore di prima fascia, vicino al limite che lo Spezia si è dato per avviare il club a una sostenibilità finanziaria che sarà il faro anche del prossimo futuro. Il club bianco pare disposto ad arrivare a certe cifre solo attraverso i premi (presenze e reti), partendo invece da un fisso che sia una soluzione intermedia tra un contratto da giovane e i top della squadra.

Lo stallo è oggi evidente, anche se il tempo per reincontrarsi ed evitare un muro contro muro non manca. Al momento non paiono esserci altre squadre all'orizzonte pronte a portarlo via, ma la cessione non è un'opzione da scartare a priori se dovesse arrivare una proposta di livello. D'altra parte dal 1° febbraio 2019 il calciatore potrebbe firmare per un'altra squadra e svincolarsi poi a parametro zero, facendo perdere allo Spezia una potenziale plusvalenza oggi difficile da quantificare ma sempre più sottile ogni giorno che passa. Situazione che non giova né al calciatore né al club.