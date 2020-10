Giulio Maggiore allo stadio Meazza, che poteva già essere il suo

La Spezia - Alla fine c'è arrivato, passando dalla strada più lunga. Giulio Maggiore oggi pomeriggio è in odore di esordio allo stadio Meazza di Milano, un luogo che avrebbe potuto frequentare già da qualche anno. Se non fosse che ad un certo punto fece una scelta che pochissimi suoi coetanei avrebbero mai fatto. Quello di lasciare le giovanili del Milan per tornare a casa, tornare allo Spezia e continuare a coltivare l'amore per il calcio con la maglia della squadra della sua città. Era il 2012, i rossoneri lo aveva prelevato dal Canaletto dandogli una chance che in tanti possono solo sognare.

Alla base della scelta, oltre ad un infortunio nei primi giorni di ritiro, anche la nostalgia e il cambio di ambiente. Maggiore tornava dagli allenamenti e si metteva a studiare, perché si sentiva soprattutto uno studente. Tanti suoi compagni tornavano dagli allenamenti e si rilassavano tra musica e console, perché si sentivano già calciatori. Pare che far andare insieme le due cose da coinquilini non fosse proprio semplice. Una versione di comodo per mascherare un insuccesso? La risposta arrivò nel 2017, quando rinunciò al Mondiale U20 con l'Italia per dare la maturità.