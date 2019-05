Giuliani torna al Pontedera, allo Spezia in prova un giovane estone

La Spezia - Una settimana fa la conferma del tecnico Ivan Maraia, che ha espresso il desiderio di avere lo spezzino Jacopo Giuliani anche per il prossimo anno. Si va dunque verso la conferma del prestito del mancino aquilotto al Pontedera, con cui ha esordito in questa stagione in serie C. Primo movimento tangibile di un mercato che è ancora tutto da iniziare per quanto riguarda lo Spezia. Si lavora al Ferdeghini-Intels anche per il settore giovanile. Da oggi in prova l'attaccante Anton Krutogolov, 18enne attaccante estone già nel giro delle nazionali giovanili del suo Paese.