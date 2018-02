Giulia Del Nero non c'è ma l'Autorev deve mettercela tutta

Impegno a Reggio Emilia.

La Spezia - All’avvio del girone di ritorno, dopo lo “stop” di un turno per tutti alla fine di quello d’andata, allo Spezia Volley Autorev tocca quello che si presenta come una sorta di momentaneo spareggio. Le spezzine sono infatti attese alla palestra “Aldo Moro” di Reggio Emilia da quel Gramsci Pool Reggio che ha i loro stessi punti in classifica subito sopra la zona-retrocessione.



Purtroppo le bianconere si sono appena ritrovate, peraltro sino a fine stagione pallavolistica, senza la veterana e opposto Giulia Del Nero per via di impegni famigliari; dentro dunque in pianta stabile, salvo sorprese, la banda (adattabile) Francesca D’Ambrosio che finora ha comunque fornito ampia affidabilità seppur meno esperta di “Bomber” Del Nero.

Per il resto ranghi completi, partenza per Reggio sabato 3 febbraio a metà pomeriggio, si gioca alle 21 con coppia arbitrale tutta femminile integrata da Giulia Barducci e Alessandra Monti.



Ecco infine le altre gare in programma in quella che, nel Girone E della Serie B2 femminile, è la 14.a giornata e 1.a appunto del girone di ritorno: Acli Stella Rimini-Bionatura Nottolini Cappanori, Csi Clai Imola-Calerno S. Ilario, Fanball Carrarese-Vemac Vignola, Libertas Forlì-Idea Bologna, My Mech Cervia-Lunezia Volley e Texcart Mondial Carpi-Tirabassi Vezzali Reggio Emilia.