Giudice sportivo, mano pesante sul frusinate Paganini

La Spezia - Al termine delle gare dell'ultimo turno, il giudice sportivo della serie B ha preso le sue decisioni. Luca Paganini del Frosinone ne avrà per tre giornate: paga la doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 50° del secondo tempo, alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolto espressioni ingiuriose al direttore di gara. Squalifica per un turno invece per il pisano Benedetti, per Chiaretti del Pordenone, per lo stabiese Cisse e per Strizzolo, anch'egli del Pordenone.