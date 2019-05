Giudice Sportivo, le decisioni dell'ultima giornata. Crotone senza Benali

La Spezia - In base alle risultanze degli atti ufficiali il Giudice Sportivo ha deciso per un'ammenda di 3500 al Benevento per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e acceso, nel proprio settore, alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Una giornata di stop invece per Benali (Crotone), Bianco (Perugia), Bisoli (Brescia), Kragl (Foggia), Pucino (Salernitana), Zaccagni (Hellas Verona).