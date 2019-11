Giudicare il pesce dalla capacità di arrampicarsi

La Spezia - Andare alla sosta perdendo con un gol nel finale sta diventando una pessima abitudine in casa Spezia. Era successo ad ottobre con quel gol di Tello nel finale della partita contro il Benevento, è successo sabato scorso con la zuccata di Benedetti in quel di Pisa. E' tra l'altro la terza partita persa per un colpo di testa arrivato da una situazione da palla da fermo. Fondamentale che era stato fatale a Udine contro il Pordenone in una partita che per gioco espresso avrebbe meritato esito diverso proprio come gli altri due casi. Là dietro l'unico saltatore di comprovata capacità è Elio Capradossi, che si è dimostrato utile anche in zona d'attacco nel gioco aereo, e l'unico sul metro e novanta è Erlic.

Attenuanti specifiche. Sì, c'era Luca Vignali a saltare con Simone Benedetti in occasione del 3-2 segnato dal Pisa all'Arena Garibaldi. Ma Luca Vignali sabato scorso lo avrebbe dovuto trascorrere in panchina per via del colpo da ko subito durante la partita contro il Chievo. Di commozione cerebrale e infrazione al setto nasale aveva parlato in settimana il suo bollettino medico, soprattutto per questo Italiano non aveva voluto rischiarlo dal primo minuto. L'infortunio di Bastoni ha reso necessario il suo utilizzo. Timido nel saltare a contrasto per saggia precauzione sin dall'entrata in campo: stavolta non merita gli si getti la croce addosso. Anche perché per un'ora aveva giocato sulla fascia non sua con abnegazione e forza d'animo. Il problema è essersi trovati a doverlo gettare nella mischia nonostante tutto.

"Lo vedrete tra due mesi". Errori di calcolo ne sono stati fatti a iosa in attacco tra giugno ed oggi, dal sottovalutare le condizioni di Galabinov in poi. Nota positiva l'aver trovato il vero Antonino Ragusa nelle ultime uscite. La doppietta contro il Pisa consegna un calciatore che vede la porta, che non si sottrae alla lotta e che non soffre dei bruschi cali emotivi che invece coinvolgono altri suoi compagni. A settembre Guido Angelozzi aveva detto che ci sarebbero voluti due mesi per vederlo al massimo. Almeno in questo caso è stato buon profeta.



Accanimento antiterapeutico. Tra le citazioni pret-a-porter a portata di Google c'è quella di Albert Einstein sull'effetto demotivational del giudicare "un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi". Frase che sembra tagliata sugli ultimi mesi di Emmanuel Gyasi. Un campionato per scoprire che a 25 anni in serie B poteva starci eccome e tre mesi per tentare di convincere tutti del contrario. Tra quel gol sbagliato contro il Cittadella nei play-off a quello contro il Pisa c'è stata la partita in Coppa Italia a Sassuolo, un momento decisivo di questa stagione. Con il mercato ancora aperto, l'italoghanese offrì una grande prova contro una difesa di serie A e nella dirigenza si instaurò la convinzione che potesse essere davvero lui il terzo centravanti della rosa.

Ma se le sensazioni contano, i numeri non mentono. Gyasi ha segnato un solo gol da punta centrale dal 2018 ad oggi, quello contro il Brescia di Suazo alla seconda giornata dello scorso campionato. Italiano ci ha puntato parecchio, anche perché in estate ha dovuto attendere un Gudjohnsen che si è presentato in ritiro decisamente sovrappeso. In questo campionato siamo a 600 minuti da centravanti senza mai segnare. Il sinistro toccato da Gori in calcio d'angolo, che poteva chiudere i conti a Pisa, è l'ennesimo colpo al morale di una validissima ala d'attacco a cui per ora si continua a chiedere di arrampicare con le pinne.