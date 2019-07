Giovanni Soldini in California per la Transpacific Yacht Race

La Spezia - Giovanni Soldini e il Team di Maserati Multi 70 si stanno preparando alla prossima sfida: la 50a edizione della Transpacific Yacht Race (comunemente chiamata Transpac), che partirà il 13 luglio alle 12.30 ora locale (19.30 UTC, 21.30 ora italiana). A questa edizione della Transpac sono iscritte 91 imbarcazioni, di cui sei multiscafi. Al fianco di Maserati Multi 70 gareggeranno il MOD 70 americano Argo, con skipper Jason Carroll, il MOD 70 inglese PowerPlay, con skipper Peter Cunningham e il trimarano americano di 63 piedi Paradox. Nella categoria dei multiscafi parteciperanno anche i catamarani americani Celestra e Kastor Pollux rispettivamente di 40 e 42 piedi. Oltre a tentare di battere il record di velocità dei multiscafi, fissato nel 2017 dall’ORMA 60 americano Mighty Merloe (4 giorni, 6 ore, 32 minuti e 30 secondi), i multiscafi in gara competeranno per il Rudy Choi Perpetual Trophy, trofeo assegnato al multiscafo con il miglior tempo reale.



Maserati Multi 70, che ha già partecipato alla Transpac nel 2017, ritroverà in questa sfida i due MOD 70, già sfidati in più occasioni. Dalla sua prima edizione, corsa nel 1906 con solamente 3 iscritti, la Transpac ha acquisito sempre più importanza ed è oggi una delle regate più attese e seguite. La storica regata oceanica parte da Pt. Fermin, Los Angeles lasciando Catalina Island a sinistra e copre un percorso di circa 2225 miglia fino al traguardo al largo di Diamond Head, a Honolulu, Hawaii. Con le condizioni meteo tipiche di questo periodo dell’anno, la maggior parte del percorso è caratterizzata da vento in poppa: dopo aver attraversato la starting line, le imbarcazioni dovranno dirigersi controvento e di bolina per qualche centinaio di miglia, per poi navigare con vento al lasco fino al traguardo.