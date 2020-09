Giovanni Panetta sarà il nuovo team manager dello Spezia

La Spezia - Tragitto che vince non si cambia. Da Trapani è arrivato l'anno scorso Vincenzo Italiano, donando alla Spezia e allo Spezia il sogno mai sognato della Serie A. E adesso è pronto a risalire il tirreno anche Giovanni Panetta, team manager dei siciliani reduci dalla retrocessione in terza serie: prenderà il posto di Nazario Pignotti e ricoprirà il medesimo ruolo avuto in Sicilia anche per la società aquilotta. Panetta, prima di diventare team manager del Trapani nel 2017 era segretario del settore giovanile dei granata.