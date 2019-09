Giornata di wellness da Padre Dionisio

La Spezia - Fitness, yoga, difesa personale e trattamenti olistici. Quella odierna sarà una domenica intera da dedicare al benessere fisico e mentale dalle 10 alle 14 e della 15 alla sera. Nella splendida cornice di Padre Dionisio Sporting Club in via Dei Colli 132 va in scena la prima edizione di “La Spezia Wellness”, con tante palestre e centri olistici della città. Alle 10 io via con lezioni collettive di ginnastica posturale, yoga e pilates. Oltre agli eventi sportivi ci saranno stand dove si potrà avere trattamenti individualizzati di massaggio relax, riflessologia plantare, shiatsu e Wellback system, metodo che allungando le catene muscolari serve a prevenire o curare il mal di schiena. Al pomeriggio dalle 14 una scaletta di eventi i dedicati al fitness. Sul palco centrale p tutte le novità della stagione sportiva, da step, body pump, rebound, zumba e tanto altro ancora, mentre vicino all’arena principale ci sarà una postazione di cross-training dove ogni 60 minuti verrà proposto un WOD (workout pf the day) per soddisfare ogni esigenza di allenamento. Inoltre troverà spazio anche il Krav-Maga e difesa personale al femminile. L’evento è organizzato Da Planet Gym Ssd,Il Cerchio Magico, Quality Asd, Vallenove Ssd, Revolution Asd, Team Leonardi Krav Maga. L’ingresso costa 5 euro (mattina o pomeriggio) esclusa l’area massaggio. Per info Davide 328 8257212, Padre Dionisio Sporting Club 0187 770184.