Giornata di scherma al Palazzetto, ospite d'eccezione l'olimpionica Trillini

La Spezia - Giovanna Trillini, arcinota campionessa di scherma sulla cresta dell'onda negli anni novanta e duemila, quest'oggi ha marcato presenza al Palazzetto dello sport della Spezia per il Trofeo Kinder + Sport di fioretto under 14 (QUI i dettagli). Vincitrice di quattro Coppe del Mondo Assolute 1991-93-94-98 e prima atleta donna a vincere due ori nella stessa Olimpiade (Barcellona 1992), la Trillini, jesina classe 1970, ha impreziosito con la sua presenza la kermesse spezzina ed è stata intercettata dall'assessore allo sport Lorenzo Brogi per un immancabile selfie.







Ex olimpionica, ospite del PalaMariotti per il trofeo Kinder Sport di fioretto.