Giornata di gol aquilotti in Europa

La Spezia - Giornata di goal aquilotti in Europa. Inaugura la giornata di impegni internazionali Sveinn Gudjohnsen che sblocca la sfida tra Irlanda e Islanda Under 21 con un perfetto tocco sotto di sinistro sull’uscita del portiere. Islandesi che colgono un successo fondamentale per la corsa alla qualificazione all’Europeo di categoria. Nel pomeriggio altra maglia da titolare per Ardian Ismajli con la nazionale albanese. Suo uno dei goal dell’aquila bicefala contro il Kazakistan, il difensore si candida per una maglia da titolare contro l’Atalanta. Infine rete di Marchizza con la nazionale italiana Under 21. Segna il quarto goal contro Lussemburgo con un bel tiro al volo di mancino.