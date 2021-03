Giornata 26: ultimissima chiamata Parma, trappola Torino

La Spezia - Il Parma è ancora in lotta per la salvezza? La matematica dice di sì, ma il gap è di quelli già oggi pesantissimo. Senza una vittoria al Franchi di Firenze (domenica 7, ore 15), difficile continuare anche solo a cullare sogni salvezza. E' uno dei tre scontri diretti in chiave salvezza della giornata numero 26 di serie A. Apre Spezia-Benevento, partita che entrambe proveranno a vincere per mantenere una certa distanza dal Cagliari reduce da due vittorie consecutive. Chi perde rischia seriamente di trovarsi impantanato, anche se nelle seguenti dodici giornate tante cose potranno ancora cambiare.

Domenica infine una sfida delicatissima. Il Torino, che ha saltato gli ultimi due turni causa Covid, va sul campo di un Crotone che ha cambiato allenatore da poco. Cosmi ha esordito con un secco 5-1 subito a Bergamo e ha l'occasione per dare un senso alla sua esperienza in Calabria che rischia più che altro di vederlo come semplice notaio di una retrocessione già incassata. Per i granata partita che ha un solo risultato, visto che il ritardo nel calendario li ha rispediti in piena zona retrocessione. Aspetto da gestire anche psicologicamente.