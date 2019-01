Gioie e miserie ben intervallate, è uno Spezia che non ama i pareggi

La Spezia - Ci si può ritenere globalmente soddisfatti di questo girone d'andata dello Spezia? Per potersi fare un'idea migliore sul cammino degli aquilotti è sempre utile affidarsi ai numeri, aggiornati alla metà esatta del campionato. Le qualità della rosa si sono viste cammin facendo e i 26 punti totalizzati fino qui sono un ottimo biglietto da visita per quello che sarà il periodo decisivo, quello che ci accompagnerà fino a primavera inoltrata. Settimo posto in classifica, a sei punti dalla zona promozione diretta, la rosa aquilotta è dentro la zona playoff in virtù anche dei 25 gol fin qui realizzati (settimo miglior attacco del torneo), 20 quelli subiti (sesta miglior difesa del torneo), dodici calciatori mandati in rete, i bomber ad oggi sono David Chidozie Okereke e Nicolas Pierini, autori rispettivamente di cinque e quattro marcature.



Lo Spezia non ha mai vinto più di due partite consecutive (alla 6a e 7a) e ha in corso la miglior serie utile dall'inizio della stagione: 9 punti nelle ultime cinque partite, frutto di due successi e tre pareggi. Il momento peggiore è isolabile fra l'ottava giornata (19 ottobre) e la decima (10 novembre) con un solo punto in tre partite. Il gruppo di Marino non ha mai attraversato una vero e propria crisi, chiudendo il girone con un ruolino di marcia che è fin qui il migliore.