Gioia Entella, ritorno in B dopo un solo anno

La Spezia - Virtus Entella-Carrarese 1-0

Marcatore: 43’st Mancosu



Virtus Entella: Paroni, Belli (32° st De Santis), Chiosa, Crialese, Carvalho (23° st De Luca), Caturano (23° st Mancosu), Pellizzer, Adrizzone, Iocolano (32° st Currarino), Paolucci, Eramo. A Disp.: Massolo, Cleur, Urso, Icardi, Petrovic, Baroni, Di Cosmo, Migliorelli. All.: Roberto Boscaglia



Carrarese: Mazzini, Carissoni, Murolo (22° st Bentivegna), Ricci L., Scaglia, Rosaia, varone, Cardoselli, Latte Lath (10° st Caccavallo), Piscopo (22° st Valente), Biasci (32° st Maccarone) . A Disp.: Borra, Alari, Tavano, Rollandi, Ricci. All.: Marco Marchionni



I gol di Cianci e Giliozzi con cui il Siena ha battuto il Piacenza rischiavano di non servire a nulla se a 2’ dal 90’ il difensore centrale della Carrarese Ricci non sbaglia completamente il disimpegno in uscita permettendo al bomber di casa Mancosu di involarsi verso la porta e di battere Mazzini. E’ comprensibilmente grande gioia a Chiavari per la promozione in B dopo un solo anno: per Gozzi un traguardo meritatissimo dopo gli incredibili torti subiti dal club ligure durante l’estate scorso con l’onta di un torneo a 19 squadra che continua a rimanere una scelta assurda e senza un briciolo di senso. Una grande rincorsa viste le tante partite saltate ad inizio torneo che avevano tenuto l’Entella lontano dai primissimi posti per due terzi del campionato. Poi le partite recuperate, la lenta risalita e la sconfitta contro il Piacenza che permise ai rivali di salire in testa. Fino ad oggi in cui l’Entella, che ha sbagliato tanti gol prima di fare quello che vale un intero anno, si riprende il maltolto chiudendo un solo punto avanti. Quanto basta per ritornare in serie B. Complimenti!