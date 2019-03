Ginnastica, soddisfazioni in casa Dreaming. Spicca l'oro di Sofia Pieroni

La Spezia - La stagione agonistica della Dreaming, giovane associazione di ginnastica ritmica spezzina, è partita con il piede giusto. Ottime le prestazioni delle giovani atlete che ad ogni gara dimostrano di essere sempre più preparate e combattent . Il week end del 23-24 febbraio si è conclusa la fase regionale FGI per le categorie Silver LA - LB - LC in cui la Dreaming ha partecipato con ben 27 bambine. Tutte le ginnaste (la maggior parte di loro alla primissima esperienza federale hanno dimostrato, passato solo un mese dalla precedentediscesa in pedana, di aver lavorato sodo e di avere ancora un grande margine di miglioramento che fa ben sperare per le finali nazionali FGI di fine giugno a Rimini.



Tripletta di medaglie per le ginnaste del settore LC (categoria più alta della gara), allenate dalle tecniche federali Samantha Marchi , Luisa Orlandi , Darya Bocharova e le coreografe Marina Setti e Stefania Dosi Delfini : tra le A4 una splendida medaglia d’oro per Sofia Pieroni che non si smentisce e scala la classifica rispetto alla medaglia d’argento della prima prova ; nona classificata Asia Alighieri (ginnasta entrata nella Dreaming da solamente 4 mesi) ; tra le J1 strepitosa medaglia d’argento per Gaia Santangiolo che sfiora il primo gradino del podio per soli 0,05, sesto posto per Michela Favetti; nelle J3 è podio anche per la ginnasta Ylenia Vizzotto che si guadagna una buona medaglia di bronzo.



Tra le ginnaste del settore LB abbiamo : tra le A1 un’ottima medaglia di bronzo per Elena Montanari e un buon quarto posto per Gaia Berretta ; nelle A2 un buon sesto posto per Aurora Uccello , dodicesimo posto per Laila Buti e sedicesimo per Matilde Spinetti ( tutte ginnaste che fino a giugno praticavano attività amatoriale ); nelle A3 uno strepitoso quarto posto per Paola Danese , sesta classificata Ginevra Agrusa ( altra ginnasta proveniente dal settore amatoriale), nono posto per Chiara Spadoni, decimo per Sara Anzilotti e quattordicesimo per Chiara Luisa Quber; tra le A4 abbiamo un nono e decimo posto rispettivamente per Matilde Andreani e Alicia Danese che si piazzano a metà classifica.



Tra le atlete del settore LA , allenate da Luisa Orlandi , abbiamo dei buoni risultati in classifica, in una competizione che vedeva peraltro numerose avversarie: tra le A1 sesta classificata Margherita Bertonati e dodicesima Bianca Boracchia; tra le A2 sesto posto per Sofia Vitale ; nelle A3 sesta e settima classificata rispettivamente Bozzoli Denise e Giada Aiello; tra le A4 sfiora il podio con un bel quarto posto Noemi Ferrari e decimo posto per Britany Santana Leon; tra le più grandi (J1) sfiora il podio Miriam Daniele , a seguire Ilaria Adamo con il quinto posto e Virginia Pesce con il sesto.



Fiero tutto lo staff della Dreaming. In preparazione le gare interregionali Liguria- Toscana ACSI ( la cui prima prova si terrà il 24 marzo al palazzetto di La Spezia ) e le due prove regionali FGI dei settori Silver LD - LE e Gold .