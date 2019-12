Ginnastica ritmica, grandi conferme per Dreaming Gymnastics

La Spezia - “Ottimo inizio della stagione agonistica per la Dreaming Gymnastics (giovane associazione di ginnastica ritmica spezzina),che conferma di anno in anno di essere sempre più in crescita. Grandi soddisfazioni per le prestazioni delle giovani atlete che ,dopo mesi di stop, ancora una volta scendono in pedana sempre più preparate e combattenti. Il weekend del 14-15 Gennaio ha appena visto concludersi a Carasco Il Trofeo Riboli,a cui hanno partecipato ben 22 atlete della Dreaming,in una competizione che vedeva peraltro numerose avversarie,e nella quale la Dreaming ha raccolto molti consensi.

Nella giornata di sabato sono scese in pedana: Sophie Ricchetti e Sofia Di Novi che tra le 2009-2010 della categoria corrispondente all’ LD federale, ottengono rispettivamente un secondo e quarto posto in classifica; sempre nella stessa categoria un altra medaglia d’argento per Sofia Pieroni tra le 2007 mentre tra le 2006 è terzo gradino del podio per Giulia Cioli.

Ma le soddisfazioni non finiscono qua ..

Nella giornata di domenica ottimi risultati anche nella categoria corrispondente all’ LC : tra le 2010 è argento per Miriam Mariani ; tra le 2009 sale sul terzo gradino del podio Aurora Uccello (ginnasta al suo esordio in questa categoria); tra le 2008 sfiora il podio Paola Danese che si classifica quarta con un buon 10.200 e con pochissima differenza di punteggio dalla prima classificata (anche lei al suo esordio in LC) ; tra le 2006 medaglia d’argento per Giulia Vizzotto e sempre secondo posto in classifica per la sorella maggiore Ylenia , tra le ginnaste più grandi (senior ).

Passiamo alle nostre atlete che hanno gareggiato nella categoria corrispondente all’ LB federale : tra le 2009 6^ posto per Laila Buti, 11^ per Gaia Berretta e 13^ per Matilde Spinetti , classifica in cui tra una ginnasta e l’altra c’era pochissima differenza di punteggio; tra le 2008 6^ e 7^ posto in classifica per Sara Anzilotti e Ginevra Agrusa; tra le 2007 una fantastica medaglia d’argento per Alicia Danese che è tra le uniche tre ginnaste della sua categoria ad avere preso un meritato 10 di punteggio ( 10.025 per la precisione).

A rappresentare la Dreaming nella categoria corrispondente all’LA sono scese in pedana : Britany Santana Leon , Noemi Ferrari , Denise Bozzoli e Giada Aiello che si piazzano rispettivamente 5ta, 6ta, 7ma e 8va; tra le più grandi podio per Virginia pesce ( seconda classificata) e per Miriam Daniele ( terza).



Grande l’orgoglio di tutto lo staff della Dreaming,fiero delle proprie atlete, il cui lavoro non si ferma e prosegue con la massima dedizione in vista delle future ed imminenti sfide di questa nuova stagione agonistica.

Il prossimo appuntamento a cui la Dreaming prende parte , si svolge oggi e domenica dicembre a Verona. Scendono in pedana al Trofeo Stelle Di Natale le giovani ginnaste Sofia Di Novi e Sophie Ricchetti con lo scudetto My-Rhythm.”