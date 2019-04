Ginnastica, medaglia d'argento per Giulia Cioli della Dreaming

La Spezia - Domenica 31 marzo a Carasco si è disputata la prima prova regionale Silver LE della Federazione Ginnasta d’Italia ( livello più alto del Silver).

Per la società spezzina Dreaming è scesa in pedana la ginnasta Giulia Cioli che ,tra le junior 1 , si è conquistata il secondo gradino del podio portandosi a casa una medaglia d’argento! Prima esperienza per lei in un campionato di così alto livello tecnico,in cui ha saputo essere all’altezza gareggiando con ben tre esercizi agli attrezzi,tutti da un minuto e mezzo e di difficoltà assai elevata. Dopo gli ottimi risultati di questa atleta ,che la scorsa stagione agonistica, nella categoria inferiore (LD) si è conquistata la finale nazionale di Rimini qualificandosi quinta in tutta Italia , la medaglia d’argento dello scorso 31 marzo fa quindi ben sperare per il futuro di questa ginnasta nel panorama dell’agonismo di alto livello.

Fiero di questi risultati l’intero staff della Dreaming composto da Samantha Marchi , Darya Bocharova, Luisa Orlandi , Rosalba Asllani ,Nicole Bernabó , Marina Setti e Stefania Dosi Delfini.”