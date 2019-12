Ginnastica, le allieve della Pro Italia tra le prime venti a livello nazionale

La Spezia - La squadra delle allieve nella Cat.LA3 composta da ginnaste giovanissime nove anni all’esordio in campo nazionale a Fermo si è ben comportata giungendo tra le prime venti società italiane.

GIULIA VELIA BARBIERI, MARTINA COSTA,VIOLA LUGARI, MARTINA MANNI hanno dato lustro alla Pro Italia, questa per la società spezzina è la conferma che giovani ginnaste si stanno imponendo nel panorama della ginnastica nazionale.

Altro grande risultato viene dalla squadra più rappresentativa, quella formata da ginnaste junior e senior nella categoria LB3 in una gara particolarmente accesa troviamo la Pro Italia nelle prime dieci posizioni IRENE DI CAPRIO, ALICE e CAROLINA MARCANTONI ed ELISA PIAZZA seguite dalle insegnanti CHIARA MICHELI e FRANCESCA LORE’ che preparano con passione e preparazione tecnica queste atlete.

Per la Pro Italia ancora trofei e sempre in prima fila nel panorama della ginnastica nazionale.