Ginnastica, la Pro Italia fa il pieno di medaglie a Rimini

La Spezia - La società ginnica spezzina Pro Italia in ottima forma ai Campionati nazionali di Rimini che si sono tenuti questo mese. Un'edizione speciale invernale che ha visto partecipare i migliori ginnasti italiani appartenenti a società blasonate di tutto il paese. Tra le soddisfazioni della Pro Italia, complimenti di Jury Chechi al 31enne Omar Lusardi, che ha eseguito un ottimo esercizio agli anelli conquistando l'oro. "I complimenti vanno anche ai nostri ginnasti più giovani - commentano dalla Pro - Gabriele Lombardo cat. LA allievi 1, Massimo Costanzi e Pietro Gianelli cat. LA allievi 3. Sono stati coraggiosi, al loro esordio in campo nazionale gareggiando in un contesto così importante e portando a termine i loro esercizi con determinazione. Allenarsi in questa situazione di disagio è molto difficile per lo sport che pratichiamo. Ci troviamo in una situazione mai vissuta e questi grandi risultati della Pro Italia ci consolano e ci spingono a continuare la nostra attività che tanto è tradizione nella nostra città. Per il miglioramento dei nostri ginnasti ci sono i tecnici Moreno Cerchi, Fabio Nalon e Omar Lusardi".



I risultati della Pro Italia a Rimini



OMAR LUSARDI MEDAGLIA D'ORO cat. LE SENIOR



VITTORIO PATRONE MEDAGLIA D'ARGENTO cat. LE JUNIOR 2



MAURIZIO CERCHI MEDAGLIA DI BRONZO cat. LD JUNIOR 2



SECONDA CLASSIFICATA LA SQUADRA GAM DELLA PRO ITALIA composta da:



OMAR LUSARDI, VITTORIO PATRONE e MAURIZIO CERCHI