Ginnastica artistica, Canaletto strepitoso ai nazionali Uisp

La Spezia - Su 8 atleti in gara 2 campioni nazionali 2 vice campioni e 2 bronzi.... Alla finale dei campionati italiani uisp di ginnastica artistica maschile la società Ginnastica Canaletto ha ben figurato con i sui Alfieri. Nella prima categoria prima fascia il podio è interamente spezzino!!! Si Laurea campione italiano Cristian de Gioia che ha eseguito una gara di notevole spessore non da meno il vice campione italiano Matteo Billitteri e per concludere il bronzo va a Francesco Cozzani . “Un emozione fortissima e una grande soddisfazione aver piazzato una tripletta così importante” conferma l’allenatore. Nella seconda categoria prima fascia domina il campionato conquistando il titolo italiano Marcello Zucchetti, mentre il suo compagno di squadra Gianmarco Polla si posiziona 4 in quanto durante la gara proprio nel primo attrezzo incappa in una storta durante la rincorsa per il volteggio, compromettendo così la sua prestazione e sfumando così il sogno di un altro podio tinto dei colori del canaletto. Nonostante questo piccolo problema il ginnasta è riuscito a terminare la gara pur non essendo al massimo della forma fisica, causa il piccolo infortunio; ciò dimostra a tutti una lezione di vita che non bisogna mai arrendersi ma continuare a lottare anche se si presentano degli imprevisti. Nella seconda categoria terza fascia Alessandro Sommovigo per solo un decimo di differenza si laurea vice campione nazionale e il suo collega Ermanno Bardó si posiziona sul terzo gradino del podio. Infine e non per ordine di importanza ottima anche la prestazione di Lorenzo Pignoli alla sua prima volta a cimentarsi in un campionato nazionale. Soddisfatto l’allenatore Davide Magnani e tutto lo staff della palestra dei risultati ottenuti a livello nazionale dimostrazione del fatto di un buon lavoro svolto durante l’anno sportivo.