Ginnastica Canaletto, tante buone prove e l'acuto di Iside Cirronis

La Spezia - Domenica 19 gennaio al Palazzetto dello Sport di Sant’Eusebio si è svolta la prima tappa regionale del campionato Gold Allieve valido per l’assegnazione dei titoli regionali. Altissimo il livello della gara e poche le società liguri in grado di disputare tale programma.

La Ginnastica Canaletto si è evidenziata conquistando il primo gradino del podio con ISIDE CIRRONIS ginnasta classe 2009 che nella gara L3 ha dimostrato tutta la sua bravura. Iside è stata selezionata nel Team Liguria già lo scorso anno, essendo ginnasta di rilievo e impegnata in allenamenti straordinari a Genova e a Savona.

Nel programma L1 anno 2011 brava GIULIA SCATTINA che si è classificata 6°. Nel programma L2 anno 2010 ottimo 5° posto per ELENA MECA, brava GIADA MAZZINI 6° classificata e buon risultato anche per EMMA BOLOGNA 8° classificata. Nel programma L4 anno 2008 la brava GAIA CASTELLANO sfiora il terzo gradino del podio per un piccolo errore a trave e si classifica 4°. Ottima prestazione per ELISA DE CESARE 7° classificata appena rientrata da un infortunio alla caviglia.

Complimenti a queste sette ginnaste della Ginnastica Canaletto, che formano la squadra GOLD. Complimenti anche agli allenatori della squadra Elena Pireddu, Anna Taranto e Monica

Rovagna che seguono con un lavoro giornaliero e costante queste brave ginnaste.

Orgogliosi i dirigenti del sodalizio spezzino.