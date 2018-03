Gilardino è quasi recuperato

Gallo ritrova il suo primo violino, sabato può essere tra i convocati.

La Spezia - Sabato dovrebbe tornare tra i convocati dopo diverse settimane. Alberto Gilardino è fuori dall'ultima settimana di gennaio, avendo giocato nel 2018 solo nello 0-0 contro il Palermo alla prima giornata di ritorno. Ultimo gol quello segnato al Foggia l'8 dicembre del 2017, una rete da tre punti. Oggi era insieme al resto della truppa aquilotta di Fabio Gallo in quel di Follo per preparare la partita contro la Ternana, in pratica un girone dopo il suo arrivo in maglia bianca. Aveva infatti esordito contro il Cesena all'ottava giornata.



Nella prima delle due sedute odierne, gruppo diviso in due parti che si sono alternate in esercitazioni dedicate per reparto (situazionale attacco contro difesa per il pacchetto arretrato, lavoro specifico finalizzato alle conclusioni a rete per il reparto avanzato); a chiudere circuiti di forza in palestra. Nella seduta pomeridiana spazio ad esercitazioni tecniche a tema e partitella a ranghi misti su metà campo. Si sono rivisti anche Walter Lopez e Giuseppe Mastinu che ieri avevano svolto lavoro conservativo a scopo precauzionale; ancora lavoro dedicato per Raffaele Palladino. Aggregati i giovani Primavera Benedetti, Desjardins, Giuliani e Mulattieri.