Giannetti sbaglia il rigore salvezza per il Livorno al 94esimo

La Spezia - Tanti ex Spezia in vista in questo turno quasi totalmente serale. Nico Pulzetti torna al gol propiziando il clamoroso pareggio del Padova a Palermo che fa sognare il Lecce. Fantastico il gol di Antonio Piccolo che sblocca Cittadella-Cremonese, con i lombardi che vincono e fanno un favore agli aquilotti. Copertina però tutta di Niccolò Giannetti che al 94esimo ha il calcio di rigore del 2-3 che avrebbe completato il sorpasso e portato tre punti fondamentali in chiave salvezza al Livorno. Tiro parato così come cinque minuti prima anche al foggiano Mazzeo.