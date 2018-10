Giannetti: "Regalati i primi dieci minuti, non è la prima volta"

La Spezia - "C'è rammarico perché regaliamo i primi minuti e paghiamo un prezzo carissimo. Più attenti, più concentrati, eppure l'avevamo preparata benissimo in settimana". Un gol alla sua ex squadra Niccolò Giannetti l'ha anche segnato ma non è bastato a dare la scossa giusta ai suoi. L'attaccante senese che nel 2015 con la maglia bianca bucò la sua attuale squadra per due volte (un gol all'Ardenza nel 2014, un altro nella vittoria interna degli aquilotti per 3-0 nel ritorno) è, come sempre, di poche parole: "Nel secondo tempo abbiamo provato a riprenderla ma non ce l'abbiamo fatta: probabilmente la gara era già compromessa dopo 10'. Testa bassa e pedalare, inutile fare i drammi, utile capire il perché di questi inizi".