Giannessi vince a Vicenza, ora è 155esimo nel circuito Atp

La Spezia - Circolo Tennis Spezia campione ligure della Serie C femminile. Battuta infatti 3-0 nella “finalissima”, a San Venerio, la Taggese. Risultati…Traversi-Reggi 3-6/6-3/6-3, Raggi-Borgotallo Cecilia 6-0 e 6-3, Fusco-Borgotallo Carlotta 6-2 e 6-3. Adesso alle spezzine tocca verso fine mese il tabellone nazionale, a cui per la cronaca accedono dalla Liguria pure Pro Recco Tennis e Tennis Club Genova, per sperare di coronare il “sogno Serie B”.

Giorni felici, quelli recenti per il Cts dunque, tanto più che torna a vincere un torneo (pressoché in concomitanza col suo ventinovesimo compleanno) quell’ Alessandro Giannessi che a S. Venerio è sportivamente cresciuto e tuttora è socio onorario. Il tennista migliarinese s’è infatti aggiudicato l’Atp Challenger “Città di Vicenza” – Trofeo Fi Service, battendo per 7-5 e 6-2 in finale il milanese Filippo Baldi, in un’ora e 53 minuti.

Una bella soddisfazione per lo spezzino, primo italiano a vincere l’evento vicentino, da quando nel 2014 è passata al circuito Atp, da quello Itf. A proposito, Giannessi è in rimonta nella classifica mondiale dell’ Atp, Association of Tennis Professionals; dove è al momento 155esimo. Si tratta della terza vittoria a livello Challenger, per Alessandro, dopo quella al Pekao Open nel 2016 e quella al Banja Luka Challenger nel 2018…ora però poco tempo per festeggiare, via

infatti di nuovo verso altra competizione, in Polonia.