Giannessi sulla terra di casa per puntare a tornare nella top 100

Si allena al Circolo Tennis Spezia con il nuvo coach Flavio Cipolla.

La Spezia - Al Circolo Tennis Spezia per continuare sulla spinta di Banja Luka. Alessandro Giannessi, il tennista spezzino al numero 173 del ranking Atp, proverà a riavvicinarsi alle prime cento posizioni della classifica mondiale. E per farlo ha scelto di allenarsi nella sua città a Circolo Tennis Spezia che lo vide esordire e crescere e di cui è socio onorario. E' tornato dopo la vittoria nel torneo bosniaco al termine d’un paio d’anni di digiuno iniziato proprio quando aveva toccato il punto più alto della sua carriera con la posizione numero 84. "A Banja Luka ho ritrovato sensazioni positive – dice – che mi hanno consentito di aggiudicarmi una competizione non facile. Non a caso avevo rischiato di uscire subito".



Al suo fianco il neoallenatore Flavio Cipolla, trentacinquenne romano che fu numero 70 del mondo nel 2012, fresco di collaborazione appena instaurata con l’atleta migliarinese. "La vittoria in Bosnia gli ha dato nuovo vigore e il rapporto fra noi sembra promettere molto bene a cominciare da questi giorni a San Venerio dove pare non mancare nulla". Non può mancare infine al fianco di Giannessi, in questi giorni, il padre Giovanni che al Cts è di casa.

"Ho fiducia in una ripresa – dice – che mio figlio meriterebbe in uno sport a cui ha dedicato pressoché tutta la sua vita finora. Il nuovo coach mi piace molto".