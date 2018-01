Giani chiama l’amico Mora: “Giocatore importante”

Di Gennaro allunga l'imbattibilità della porta aquilotta, il mancino è uno dei segreti della porta inviolata: “Merito di tutta la squadra che ci aiuta. Tra lo Spezia dell’inizio e quello di oggi c’è un abisso”.

La Spezia - ”La l’ho rivista appena arrivato a casa e si è visto che non trovavano lo spazio per attaccarci. Ai punti potevamo anche portarla a casa gestendo meglio qualche ripartenza, ma è un bel risultato di cui siamo contenti”. Nicolas Giani mette in fila l’ennesima partita da zero gol subiti. Cinque partite senza subire reti, si estende la striscia di risultati positivi e la classifica è un piacere da vedere: +10 sulla zona retrocessione e ottavo posto.



...e una piazza che vi ha dimostrato grande entusiasmo con quella coreografia.

“Per noi è una grande soddisfazione vedere questo entusiasmo incredibile allo stadio. Sentiamo la città che ci viene dietro, è una cosa davvero importante”.



Con Terzi ha formato un tandem ben oliato.

“Ci stiamo trovando molto bene ma penso che sia un discorso collettivo. Gli attaccanti rincorrono tutti, vanno al contrasto e ci permettono di svolgere al meglio il nostro compito”.



Le farebbe piacere giocare ancora assieme a Luca Mora?

“Sicuramente è un giocatore importante, ci ho giocato assieme per due anni. Ha tempo di inserimento, sa fare gol. Sarebbe un giocatore importante... vediamo cosa succede. Siamo amici, abbiamo un bellssimo rapporto. Una telefonata? Ci sentivamo anche prima di questo interesse da parte della Spezia...”:



Mora sarebbe l’ennesimo capitano...

“Sin dall’inizio il direttore insieme allo staff hanno cercato uomini con un certo profilo, che aiutino a creare un gruppo solido. Fino ad ora ha funzionato”.



Intanto è già arrivato Palladino

“Ha grandi doti tecniche, è entrato bene sabato”.



Tra lo Spezia della prima di andata e quello della prima di ritorno c’è una bel salto.

“Abbiamo finito prima della sosta in crescendo, dopo la ripresa volevamo vedere di mantenere il trend. E’ stato così e siamo contenti. Potevamo finalizzare in alcuni frangenti. Tra lo Spezia della prima di andata e quella di ritorno c’è un abisso e questo è merito dello staff, della società e di tutti noi”.



Il Carpi non sarà il Palermo: meno qualità ma tanta grinta

“Dovremo essere più operai di loro. Il Carpi lotta su tutti i palloni, concede poco e ha un campo difficile perché è particolare come conformazione. Sarà una sfida importante. Dobbiamo fare punti pesanti anche fuori casa, abbiam perso tanti punti contro squadre che ci stavano sotto all’andata. Sarà un’altra prova di maturità e vogliamo continuare a costruirci le nostre certezze”.



Lei viene da due promozioni consecutive. Vede analogie con la sua Spal vincente?

“Vedo un bel gruppo unito, è un piacere andare all’allenamento. Ci sono sensazionio positive, tra cui l’entusiasmo della piazza che alimenta il nostro. Vedere lo stadio pieno è qualcosa che ci da carica. Per arrivare a risultati servono tanti componenti. Si stanno creando delle belle soddisfazioni”.