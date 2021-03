Gianfardoni, terzino "moderno" del primo scudetto degli Agnelli

La Spezia - La vita di un calciatore di talento e di un allenatore capace. Interrotta a soli quarant'anni da una grave malattia, non prima di aver lasciato il segno con almeno quattro club. Uno è la Juventus, con cui vinse il primo scudetto dopo l'acquisto della famiglia Agnelli. Un altro è lo Spezia, con cui stabilì il record di risultati consecutivi utili in serie B recentemente superato da Vincenzo Italiano. Lui è Guido Gianfardoni, di cui la settimana scorsa scattava il 120esimo dalla nascita, avvenuta alla Spezia il 25 febbraio 1901.



Virtussino, iniziò la carriera di calciatore nel Novara prima di passare nel 1923 alla Juventus. Terzino dal grande fisico, marcatore ma anche a suo agio con il pallone ed in generale atleta a tutto tondo. Un calciatore insomma moderno, il primo a vestire la maglia sia della Vecchia Signora che dell'Inter, con cui vinse un secondo scudetto in carriera. Un lungo girovagare lo porta finalmente allo Spezia Calcio a fine carriera: nessuna presenze a causa di un infortunio, ma il presidente Giulio Bertagna gli offre subito la panchina.+



Vince il campionato di serie C 1935/36, il primo a cui lo Spezia partecipò, ma soprattutto sfiorò nella stagione successiva la promozione in serie A. Decisivi i sei pareggi consecutivi nelle ultime sei giornate subito dopo lo scontro diretto con l'Atalanta perso al Picco. Sembrava l'alba di una carriera lanciata verso grandi traguardi anche da allenatore, invece una malattia lo consumò in pochi mesi mentre era sulla panchina della Ternana. Morì poco più che quarantenne.