Già finito il prestito di D'Eramo al Rimini, lo Spezia se lo riprende

La Spezia - Sarebbero motivazioni di carattere tecnico ad aver spinto lo Spezia nelle scorse ore a richiamare il giovane Michael D'Eramo dal prestito al Rimini in serie C. Il club romagnolo ha vissuto negli scorsi giorni un ribaltone a livello societario, con passaggio di quote e cambio di management, e a farne le spese è stato il tecnico Petrone sostituito da Renato Cioffi. Da un fautore del 4-3-3, modulo ideale per un'ala offensiva come D'Eramo, a un teorico del 3-5-2. Insomma, spazi ristretti per l'attaccante abruzzese e così da Via Melara è arrivato il contrordine. Si cercherà ora una nuova soluzione per un ragazzo molto promettente.