Gestione Trapani e Juve Stabia: deferiti Petroni, Comito, Parente e De Simone

La Spezia - Il procuratore federale, compiute le indagini di competenza ed esaminate le risultanze istruttorie, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: Fabio Petroni, per aver, per il tramite di società da lui controllate, rivestito dal 21.6.19 al 9.7.19 la qualità di socio indiretto nelle società SS Juve Stabia e Trapani Calcio S. p.a.; Edoardo Comito, Antonio Parente e Maurizio De Simone, nelle rispettive qualità di legali rappresentanti pro tempore di società, per aver omesso di produrre tempestivamente ai competenti organi federali la documentazione prevista per la verifica dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria in caso di cessioni di partecipazioni in società di calcio in ambito professionistico.