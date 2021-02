Genoa vittorioso sul Napoli, il Torino conquista un punto

La Spezia - Lo Spezia vittorioso contro il Sassuolo agguanta il Genoa a quota 21 punti, ma ai rossoblù, in stato di grazia dall'arrivo di Ballardini, bastano poche ore per ristabilire le distanze. Un po' a sorpresa, visto che il Grifone ieri sera ha battuto 2 a 1 il più quotato Napoli, per quanto tra le mura amiche. Nel pomeriggio, al termine di una prodigiosa rimonta, il Torino aveva pareggiato 3 a 3 con l'Atalanta a Bergamo: granata a quota 16. Nel match delle 18 la vittoria di 2 a 0 della Juve sulla Roma.