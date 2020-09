Genoa travolto a Napoli, Roma e Juve pareggiano

La Spezia - Partite senza sorprese alle 18 con le vittorie del Milan a Crotone e del Napoli in casa contro il Genoa. Gli uomini di Gattuso hanno letteralmente travolto i rossoblu con un tennistico 6-0 firmato Lozano (2), Zielinski, Mertens, Elmas e Politano. I rossoneri – privi di Ibrahimovic - hanno invece espugnato lo Scida 2-0 con Kessie e Diaz. I calabresi a zero punti in due partite.

All'Olimpico è infine terminata 2-2 fra Roma e Juventus con le doppiette di Veretout e Ronaldo.



Seconda giornata

Torino – Atalanta 2-4

Cagliari – Lazio 0-2

Sampdoria – Benevento 2-3

Inter – Fiorentina 4-3

Spezia – Sassuolo 1-4

Verona – Udinese 1-0

Crotone - Milan 0-2

Napoli – Genoa 6-0

Roma – Juventus 2-2

Bologna – Parma (lunedì)