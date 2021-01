Genoa in crescendo, niente scossa D'Aversa a Parma

La Spezia - Tre scontri diretti per iniziare il girone di ritorno. Si parte venerdì sera con Torino-Fiorentina, la domenica alle 12.30 Spezia-Udinese e a seguire Crotone-Genoa alle 15. Non è la giornata che può rompere gli equilibri della parte destra della classifica, ma ogni punto inizia a contare doppio perché ha peso anche nella classifica avulsa. Un fattore che rischia di diventare importante nella grande tonnara della bassa classifica: il Genoa vinse 4-1 all'andata contro i calabresi, la Viola passò per 1-0 contro il Toro e ovviamente lo Spezia colse alla Dacia Arena la sua prima storica vittoria in serie A con la doppietta di Galabinov.



L'ultimo spicchio di girone di ritorno ha detto che la cura Ballardini funziona al Genoa. Pur offrendo uno spettacolo tutt'altro che accattivante, i rossoblù portano a casa sei punti negli scontri diretti contro Bologna e Cagliari e sono al momento la più in forma di tutto il gruppo delle pericolanti con 8 punti nelle ultime cinque giornate. Una rinascita costruita sulla difesa (solo 3 gol subiti), mentre lo Spezia si fa ancora trascinare dall'attacco (7 reti nello stesso periodo) per trovare i 7 punti che lo piazzano subito dietro. Aquilotti appaiati alla Fiorentina, la prima a cambiare allenatore. Viola lineari: a gennaio fanno punti contro le dirette concorrenti (Bologna, Cagliari e Crotone) e soccombono con le grandi (Lazio e Napoli).



Presto per giudicare il lavoro di Nicola al Torino, sebbene il pareggio colto a Benevento a tempo scaduto sia vitamina per una squadra che era apparsa davvero spenta contro i bianchi. In ogni caso i granata hanno raccolto 6 punti, uno in più di un Bologna che segna pochissimo nel 2021 (3 reti) a differenza del Crotone (9 gol), che in compenso in difesa ha una media di quasi tre al passivo dalla quindicesima in poi. Ancora a secco di vittorie dalla ripresa l'Udinese, il Parma ed il Cagliari. D'Aversa non ha portato scosse, in Sardegna Di Francesco non rischia ma addirittura ottiene il rinnovo mentre i prossimi avversari degli aquilotti vengono comunque da buone prestazioni nonostante i soli 2 punti fatti.