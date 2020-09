Genoa, calciatori positivi asintomatici. Ma al Napoli c'è timore di un contagio massiccio

La Spezia - Undici giocatori del Genoa in isolamento domiciliare perché positivi ai tamponi. Un primo mini-terremoto da Covid per il calcio italiano e la presa di coscienza che potrebbe non andare tutto liscio come in estate. In casa rossoblu proseguiranno oggi i tamponi da parte dello staff medico per tutti quei soggetti che negli ultimi giorni sono stati a contatto con il gruppo-squadra o, comunque, hanno frequentato villa Rostan, sede del club e degli impianti sportivi a Pegli. Il focolaio interno al club non ha comunque visto nessuno dei coinvolti doversi rivolgere all'ospedale: in gran parte si parla di soggetti asintomatici. Soltanto una delle persone positive, riconducibile allo staff, avrebbe una sintomatologia più associabile al Covid-19, con febbre e tosse.



A Napoli però c'è apprensione. I partenopei sono stati gli ultimi avversari di Pandev e compagni e temono un contagio collettivo anche se il club, con Gattuso in prima persona, ha cercato per quanto possibile di tranquillizzare i giocatori, preoccupati anche per le loro famiglie. Cè la Juve nel mirino ma è chiaro che dalle parti di Castelvolturno il pensiero non può che andare al Covid. Nel pomeriggio è previsto l’allenamento e i giocatori si sottoporranno anche a tamponi ma prima di mercoledì non ci sarà l’esito tanto atteso, che però non sarà rassicurante del tutto e infatti il prelievo sarà rifatto venerdì, visto che la malattia può rimanere incubata anche per cinque giorni. E per il resto che succederà? E' davvero a rischio la partita di domenica? Il calcio deve prendere provvedimenti, non si può continuare ad andare avanti alla giornata.