Genny Acampora ad un passo dalla centesima in serie B

La Spezia - Cento in Serie BKT, considerando la sola regular season, per Gennaro Acampora. Il centrocampista, in aquilotto da quasi dieci anni e passato attraverso i prestiti a Inter, Perugia ed Entella, ha esordio in cadetteria l’11 ottobre 2014 in Pro Vercelli-Spezia 1-0. Da giovanissimo ragazzo della formazione Berretti, fece i primi passi nel calcio professionistico proprio contro il Pisa, nella finale di ritorno della Coppa Italia di Lega Pro 2011 vinta per 1-2 che consegnò il trofeo ai ragazzi di Michele Serena.