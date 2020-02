Gennaro Acampora tocca quota 50 presenze con lo Spezia

La Spezia - Quella contro la Cremonese è stata la partita numero cinquanta per Gennaro Acampora con la maglia dello Spezia dal ritorno in serie B. Il centrocampista, che esordì nella finale di Coppa Italia di Lega Pro vinta a Pisa con Michele Serena, marca la presenza numero 50 tra serie B e Coppa Italia maggiore. Un calciatore ritrovato, a cui mancava una maglia da titolare addirittura dal settembre del 2017. Nello stesso match è Claudio Terzi a fare un passo in più nella storia. Ora sono 160 le volte in cui ha indossato la casacca bianca in serie B nella stagione regolare, più 5 di playoff e 13 di Coppa Italia per un totale di 178 presenze con lo Spezia.