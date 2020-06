Gemma d'Oriente, certificati altri tre istruttori nazionali

La Spezia - Un altro successo per Gemma d'Oriente, che ha visto partecipi tre atleti. Diego Carozzo, Luca Del Ranco e Alessandro Trovato hanno infatti ottenuto il riconoscimento a livello nazionale del grado di istruttori (Jo Gao in cinese) lo scorso 12 giugno, premiati dal vice presidente Aics Fabio Pasquali.

Questo corso, promosso e organizzato in collaborazione con il presidente Aics Michele Mininno, li ha visti impegnati in 32 ore di formazione sia teorica che pratica ed è stato seguito con la massima dedizione e motivazione.

Gemma d'Oriente vanta il primato come prima scuola nello Spezzino ad essere autorizzata da Aics alla formazione nazionale per il Ving Tsun Kung Fu.