Gelato salato a Palermo, centra Abbattista e multa da 10mila euro

La Spezia - Sono Basha (Bari), Bergamelli (Pro Vercelli), Castiglia (Pro Vercelli), Ceccarelli (Virtus Entella), Coronado (Palermo), Ghiglione (Pro Vercelli), Loiacono (Foggia), Rigione (Ternana Unicusano) e Scavone (Parma) gli squalificati dal giudice sportivo di questa giornata in serie B. Giornata - anzi serata, visto il posticipo - che dev'essere stata tiepida a Palermo, dove un tifoso ha pensato bene di tirare un cono gelato contro l'arbitro Abbattista centrandolo in pieno. Gelato decisamente un po' salato, visto che è costato 10mila euro di multa alla società siciliana. Conto da 5mila euro invece per la Salernitana "per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un petardo nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria", in questo caso il Pescara. Multe anche per Pro Vercelli e Venezia, per il petardo fatto esplodere al "Picco".