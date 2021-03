Gasperini: "Penso che i ragazzi siano stati bravi a vincerla"

La Spezia - Gasperini fortunato come Prandelli. A Firenze l'infortunio di Bonaventura obbligò al cambio con Castrovilli, che cambiò le sorti di quella partita mentre stasera il tecnico dell'Atalanta stava per togliere dal campo Ilicic che, ironia della sorte, costruirà invece l'azione che manda in gol Pasalic, cambiando la storia della serata. E' una vittoria importante per la 'Dea' sia perché a Madrid è bene andare a giocare col morale alto, sia perché la Dea sale momentaneamente al quarto posto a quota cinquantadue punti: "Questa sera era una partita difficile perché lo Spezia gioca bene tecnicamente, è difficile da andare a prenderla - dice Giampiero Gasperini a Sky Sport -. Sapevamo che sbloccando il risultato poteva essere più agevole, ecco perché penso che i ragazzi siano stati bravi a vincerla. Noi bassi nel primo tempo per scelta? Credo che il merito sia dello Spezia, l'ho vista giocare in questo modo altre volte. Giocano a memoria, sanno come trovarsi, sono dei buoni giocatori. Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppi passaggi, questo è stato il nostro limite ma sono anche partite da vedere nei 90'. Pasalic? Lui come noi ha faticato nel primo tempo ma è un giocatore importante in area di rigore. Madrid? Non andiamo a fare una passeggiata, sappiamo che è un risultato difficile da ribaltare però visto che non siamo riusciti a confrontarci all'adnata dovendo fare una partita di sofferenza in dieci uomini, vediamo come nascerà questa gara".