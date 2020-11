Gasperini: "Partita non facile contro uno Spezia in condizione"

La Spezia - “Sono partite non facili. Abbiamo incontrato una squadra in condizione e che si era ben preparata. In difesa sono stati molto attenti, abbiamo costruito comunque diverse situazioni pericolose che potevamo concretizzare. Tecnicamente non benissimo la prestazione, ma abbiamo fatto”. Così Gian Piero Gasperini commenta Spezia-Atalanta 0-0 dell'ottava giornata di serie A ai microfoni di Sky Sport. “La rosa? L'abbiamo allargata, non rinforzata. Il nostro percorso non è negativo, è un campionato molto equilibrato e noi dobbiamo recuperare i punti certi della squadra. In questo momento non ho elementi che possono giocare meglio di quelli che c'erano. Per il momento va bene così”.