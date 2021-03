Gasperini: "A Madrid partita secca, ma prima pensiamo allo Spezia"

La Spezia - Tra la sfida contro la capolista Inter e la partita da dentro o fuori in Champions League contro il Real Madrid. In mezzo c'è lo Spezia, sfida da vincere per l'Atalanta senza possibilmente dover spendere preziose energie in vista della coppa. Il contesto migliore per gli ospiti, che più di una volta hanno riservato sorprese alle grandi in questo campionato. Ma i nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono la squadra che gioca, per molti, il miglior calcio d'Italia. "Con lo Spezia sarà una partita diversa, ci saranno altre difficoltà. La squadra è concentrata ed è sul pezzo, gioca un bel calcio", dice il tecnico alla vigilia dell'arrivo degli aquilotti.

I complimenti sono reciproci. "E' encomiabile quello che stanno facendo. Vedo una bella squadra, che gestisce bene la palla e gioca con sicurezza. Sta cercando la salvezza attraverso il gioco. È un bell'esempio, mi diverto a vederli giocare". La sconfitta con l'Inter ha lasciato entusiasmo nonostante tutto. "La sensazione è che siamo sembrati forti anche rispetto alla prima in classifica. Una forte motivazione: per noi quella dell'altra sera è una piccola vittoria. Dover vncere a tutti i costi ti porta fuori giri, noi abbiamo un ambiente gratificato". Il Real Madrid è un avversario anche più blasonato: "Sarà una partita secca contro un avversario di grandissimo valore. Noi sappiamo interpretare al meglio le gare, ma ora pensiamo allo Spezia".